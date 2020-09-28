По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За воскресенье, 27 сентября, коронавирус диагностировали у 48 жителей Донецкой области, в частности у двух детей и двух медработников. За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявили 3 064 заболевших коронавирусом. Из них 1 496 человека выздоровели, а 54 умерли.



За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано четыре новых случая COVID-19. За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 979 человек. Из них выздоровели — 516, 11 — умерли.



Два человека умерли вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Луганской области. Как заявили в группировке «ЛНР», кроме этого зафиксировано еще четыре заболевших. Всего формирование признает 938 случаев заболевания коронавирусом. Из них 770 человек выздоровели, а 34 умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.





Политика



В МИД РФ заявили, что конкретной даты встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата» по-прежнему нет.



Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников заявил, что он и другие члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не поедут на переговоры в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту главы Беларуси.



Боевые действия



Двое мужчин подорвались на взрывном устройстве во время рыбалки на берегу реки Северский Донец, заявили в «МЧС ЛНР».



Общество



Один из обвиняемых в деле о сбитом рейсе МН17 россиянин Олег Пулатов готов выступить перед судом в Нидерландах, чтобы доказать свою невиновность, однако его адвокаты этого не советуют. В суде объявлен перерыв до 3 ноября, чтобы защита Пулатова смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования.



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