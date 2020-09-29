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Разумков: В повестке Рады нет вопроса об изменении постановления про местные выборы

29 сентября 2020, 00:51

Разумков: В повестке Рады нет вопроса об изменении постановления про местные выборы

В повестке дня Верховной рады нет вопроса об изменении постановления о местных выборах. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает «РБК-Украина».

«В повестке дня этого нет... Сегодня внести такие изменения в постановление — это поставить под сомнение весь избирательный процесс», — сказал Разумков в эфире «Свободы слова» на ICTV..

Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.

«Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался», — сказал он.

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Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.

О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.

Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.

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