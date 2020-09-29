«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 51 случай инфицирования коронавирусом и один летальный случай за минувшие сутки.



От осложнений, вызванных COVID-19 умер мужчина в возрасте 79 лет.



Утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано — 26.



По состоянию 29 сентября группировка признает 3385 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1122 пациента, выписаны — 2075 человек, летальных случаев — 188.

На территории Донецкой области, подконтрольной «ДНР», запретили массовые мероприятия и прием людей в «госорганах». А также проведение уроков физической культуры не только в залах, но и на открытом воздухе.