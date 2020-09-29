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Кабмин уточнил правила въезда иностранцев в Украину

29 сентября 2020, 10:45

Кабмин уточнил правила въезда иностранцев в Украину

Правительство изменило правила въезда иностранных граждан в Украину на период действия карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Теперь иностранцам разрешен въезд только при наличии страхового полиса, а самоизоляции подлежат лица, которые прибыли из страны или являются гражданами государств с высоким распространением COVID-19.

Среди исключений, кто не подпадает под требование о наличии страховки, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, беженцы или люди, нуждающиеся в дополнительной защите, дипломаты, работники международных миссий и члены их семей, военнослужащие государств — членов НАТО и их партнеров, которые принимают участие в подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без страхового полиса иностранцам и лицами без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и Крыма, а также выезда оттуда.

С 28 августа в Украине действовал месячный запрет на въезд в страну иностранцев. 28 сентября действие запрета было прекращено.

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