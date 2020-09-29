Число инфицированных коронавирусом на Луганщине увеличилось до тысячи

Число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до тысячи. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



За минувшие сутки зафиксирован 21 новый случай COVID-19 и один летальный случай. Умер 66-летний житель города Рубежное, причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом.



Девять новых заболевших выявлено в Северодонецке, по три в Станично-Луганском и Старобельском районах, по два в Лисичанске, Кормянском и Попаснянском районах.



В целом, по состоянию на 29 сентября, на подконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 1000 случаев коронавирусной болезни. Из них 528 выздоровели, 12 умерли.