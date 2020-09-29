На Донетчине в ходе войны были повреждены почти 14 тысяч домов

За время военных действий в Донецкой области были повреждены или разрушены 13 390 жилых домов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что из общего числа удалось отремонтировали 8010.



За этот год в области восстановлено 1175 домов.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов, что примерно составляет 5-7% ВВП Украины.