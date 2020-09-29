В Северодонецке задержали боевика, который участвовал в штурме админзданий

В Северодонецке задержали бывшего участника группировки «ЛНР», который в 2014 году принимал участие в захвате админзданий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, задержанный причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области и админзданий в Северодонецке в составе группировки Дремова.



«По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году», — говорится в сообщении.



После освобождения города злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



«Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям, совершенных террористическими группировками на территории Луганщины», — отметили в ведомстве.