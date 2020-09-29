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В Раде направили Зеленскому запрос об отзыве Фокина из ТКГ

29 сентября 2020, 14:38

В Раде направили Зеленскому запрос об отзыве Фокина из ТКГ

Народный депутат из фракции «Голос» Соломия Бобровская обратилась с запросом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

На своей странице в Facebook Бобровская опубликовала фотографию запроса с подписями в его поддержку. По ее словам, свои подписи поставили представители всех депутатских групп и фракций, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».


В депутатской запросе отмечается, что одним из оснований для отзыва Фокина является его последнее интервью СМИ, где он назвал незаконные вооруженные формирования, которыми руководят и финансируют Российская Федерация «повстанцами», что противоречит положениям закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно территориях Донбасса.

За это высказывание Фокин уже успел извиниться.

При этом в запросе Боборовской подчеркивается, что публичные высказывания Фокина до момента его введения в состав ТКГ «также неоднократно имели антиукраинское содержание и противоречили официальной позиции Украины относительно российской вооруженной агрессии против Украины».

Витольд Фокин сейчас является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня Фокин должен принять участие в заседании паралментского комитета, на котором, в частности, депутаты хотят задать ему опросы о высказываниях в СМИ об амнистии и специальном статусе на Донбассе.

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