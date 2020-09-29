«Слуга народа» может обсудить изменение постановления о местных выборах на следующей неделе

К вопросу внесения изменений в постановление о местных выборах фракция «Слуга народа» может приступить на следующей неделе. На заседании, состоявшемся 28 сентября, этот вопрос не обсуждался. Об этом в комментарии корреспонденту «Новостей Донбасса» сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.



«Нет конкретной даты и позиции фракции по этому поводу. Мы договорились сегодня с [главой фракции Давидом] Арахамией, что на следующей неделе все-таки состоится заседание фракции по вопросам мира в Украине. Понятно, что основополагающим пунктом будет вопрос внесения изменения в постановление», — сказал он.



Качура также рассказал, что слышал о формировании парламентской группы по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. И отметил, что предложений о работе в ее составе он не получал.



«Меня никто не приглашал. Я вообще отзову это постановление для доработки, если дальше будут продолжаться манипуляции. И потом посмотрим, чем будет эта группа заниматься. Меня никто не привлекал к работе группы. Поэтому я думаю, что Николай Тищенко с остальными коллегами разберутся, чем они будут заниматься», — подчеркнул нардеп.

Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.



О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.



Качура прогнозировал, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.