ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса

Миссия ОБСЕ зафиксировала, как скорая помощь увезла пациента в Россию из оккупированного Донбасса через неподконтрольный Украине КПП «Донецк». Об этом сообщается в отчете миссии.



«26 сентября в 21:13 патруль видел машину скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации, которая въезжала на КПП со стороны Российской Федерации и парковалась рядом с главным зданием. В 21:23 скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с одним пациентом на борту», — говорится в сообщении.



Кроме этого, 29 сентября наблюдатели зафиксировали авто с надписью «Детская реанимация — Срочная медицинская помощь 148» с российскими номерами. Машина вернулась в Российскую Федерацию в 06:59.