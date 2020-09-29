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ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса

29 сентября 2020, 17:02

ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса

Миссия ОБСЕ зафиксировала, как скорая помощь увезла пациента в Россию из оккупированного Донбасса через неподконтрольный Украине КПП «Донецк». Об этом сообщается в отчете миссии.

«26 сентября в 21:13 патруль видел машину скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации, которая въезжала на КПП со стороны Российской Федерации и парковалась рядом с главным зданием. В 21:23 скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с одним пациентом на борту», — говорится в сообщении.

Кроме этого, 29 сентября наблюдатели зафиксировали авто с надписью «Детская реанимация — Срочная медицинская помощь 148» с российскими номерами. Машина вернулась в Российскую Федерацию в 06:59.

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