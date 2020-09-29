Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На комитете Рады поссорились из-за обращения об исключении Фокина из переговоров по Донбассу

29 сентября 2020, 17:10

На комитете Рады поссорились из-за обращения об исключении Фокина из переговоров по Донбассу

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было поддержан проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в которой предлагается отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Однако часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.

Соответсвующий проект постановления об обращении к Зеленскому инициировал зампредседателя комитета Роман Лозинский (фракция «Голос»), который вел заседание. Документ поддержали 10 членов комитета из 16 пресутсвующих. По словам Лозинского, далее его должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.

При этом члены комитета Александр Качура («Слуга народа») и Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) заявили, что документ был внесен с нарушениями регламента и не может считаться принятым.

Дополняется...

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
14:08
«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
23:13
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 сентября
все новости
17:10
На комитете Рады поссорились из-за обращения об исключении Фокина из переговоров по Донбассу
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
15:55
«Слуга народа» может обсудить изменение постановления о местных выборах на следующей неделе
15:36
Фокин: Пока не вижу войну между Украиной и Россией
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
14:38
В Раде направили Зеленскому запрос об отзыве Фокина из ТКГ
13:43
Фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
13:03
В Северодонецке задержали боевика, который участвовал в штурме админзданий
12:31
На Донетчине в ходе войны были повреждены почти 14 тысяч домов
12:05
Социологи рассказали, каким телеканалам доверяют избиратели украинских партий
11:32
Число инфицированных коронавирусом на Луганщине увеличилось до тысячи
10:45
Кабмин уточнил правила въезда иностранцев в Украину
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция