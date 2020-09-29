На комитете Рады поссорились из-за обращения об исключении Фокина из переговоров по Донбассу

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было поддержан проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в которой предлагается отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.



Однако часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.



Соответсвующий проект постановления об обращении к Зеленскому инициировал зампредседателя комитета Роман Лозинский (фракция «Голос»), который вел заседание. Документ поддержали 10 членов комитета из 16 пресутсвующих. По словам Лозинского, далее его должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.



При этом члены комитета Александр Качура («Слуга народа») и Татьяна Плачкова (ОПЗЖ) заявили, что документ был внесен с нарушениями регламента и не может считаться принятым.

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