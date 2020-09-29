Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе

29 сентября 2020, 18:26

Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе

60% украинцев считает Россию виновником войны на Донбассе.

Это следует из результатов опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В западном макрорегионе доля тех, кто возлагает на Россию ответственность за начало войны, составляет 92%, в центральном — 70%, в южном — 36%, в восточном — 29%.

Каждый пятый опрошенный ответили, что войну начали украинское правительство и олигархи, из них 44% — жители восточного региона, на юге — 25%, в центре — 16%, на западе — 2%.

18% не определились с ответом, большинство из них — на юге (39%).


Число людей, которые винят в войне Россию, увеличилось с февраля 2019 года, когда было 48,5%.

Исследование проводилось с 14 до 19 августа. Опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу». Погрешность выборки не превышает 2,3%.

ТЕГИ

Прочее
Опрос

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
14:08
«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
09:38
«ЛНР» зафиксировала еще две смерти от коронавируса
все новости
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:51
Аваков призвал исключить Фокина из переговоров по Донбассу
20:06
Порошенко заразился коронавирусом
19:48
Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО
19:11
На Донбассе соблюдается режим «тишины»
18:52
Тищенко готов к переговорам «с кем угодно», кроме глав «Л-ДНР»
18:26
Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе
17:10
На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
15:55
«Слуга народа» может обсудить изменение постановления о местных выборах на следующей неделе
15:36
Фокин: Пока не вижу войну между Украиной и Россией
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
14:38
В Раде направили Зеленскому запрос об отзыве Фокина из ТКГ
13:43
Фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция