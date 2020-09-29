Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе

60% украинцев считает Россию виновником войны на Донбассе.



Это следует из результатов опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.



В западном макрорегионе доля тех, кто возлагает на Россию ответственность за начало войны, составляет 92%, в центральном — 70%, в южном — 36%, в восточном — 29%.



Каждый пятый опрошенный ответили, что войну начали украинское правительство и олигархи, из них 44% — жители восточного региона, на юге — 25%, в центре — 16%, на западе — 2%.



18% не определились с ответом, большинство из них — на юге (39%).



Число людей, которые винят в войне Россию, увеличилось с февраля 2019 года, когда было 48,5%.



Исследование проводилось с 14 до 19 августа. Опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу». Погрешность выборки не превышает 2,3%.