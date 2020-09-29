Тищенко готов к переговорам «с кем угодно», кроме глав «Л-ДНР»

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, который вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы заявил, что готов договариваться как угодно и со всеми, кто готов к переговорам по ситуации на Донбассе. Об этом передает «Прямой».



«Надо договариваться о мире. Надо договариваться, в первую очередь, с нашими партнерами, договариваться с теми, кто готов к переговорам. Надо договариваться со всеми, кто видит решение этого конфликта мирным путем. У нас нет компромиссов, у нас есть позиция: Украина — это самостоятельное, сильное и независимое государство со своими политическими интересами», — сказал политик.



Тищенко также отметил, что не готов договариваться с главами группировок «ДНР/ЛНР».



«Лично я не готов договариваться с главарями "Л/ДНР". Вообще, у меня есть опыт переговоров. Я, вообще-то, профессиональный переговорщик. Я прошел все этапы становления. Живя в Украине, а вы помните, что я наработался еще в СССР, и я, прошел все этапы становления... любой в моем возрасте, а вы помните, что мне в этом году будет 49 лет, любой станет переговорщиком. Я готов договариваться как угодно, чтобы в Украине наступил мир», — отметил депутат.



Ранее Тищенко вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.



Вице-премьер и заместитель Кравчука в переговорной группе Алексей Резников заявил, что вопрос о включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ даже не обсуждался.



О создании группы по написанию законов для мирного урегулирования на Донбассе стало известно в конце августа.

Ресторатор Николай Тищенко до начала своей политической карьеры был также известен участием в различных телешоу. В частности, он вел программу «Ревизор», был членом жюри в проекте «МастерШеф».



Тищенко приходится кумом главе Офиса президента Андрею Ермаку.