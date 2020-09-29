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На Донбассе соблюдается режим «тишины»

29 сентября 2020, 19:11

На Донбассе соблюдается режим «тишины»

С полуночи боевики не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и соблюдают договоренности, достигнутых 22 июля 2020 года, в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 11 га территории и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил в течение суток они отремонтировали 1 дом. Еще на 6 объектах работы продолжаются.

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