Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин обещает поднять на заседании группы вопрос получения пенсий жителями неподконтрольной территории Донбасса. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе», — сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник в Киеве.



По его словам, альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует, «хотя очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ».



Фокин также рассказал о своей позиции к вопросу об амнистии.



«Амнистия должна быть общей и только тогда в ней есть какой-то смысл, потому что она деморализует противника. Она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней», — сказал он.



Фокин отметил, что членам украинской делегации в ТКГ было бы легче работать, если бы Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о местных выборах и назначила выборы в 18 громадах на подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.



Он также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского «никогда вживую не видел», а отвечая на вопрос, работает ли глава офиса президента Андрей Ермак с членами украинской делегации, сказал: «Да, работает».

В ООН отмечали, что жители неподконтрольных территорий Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии даже в условиях пандемии коронавируса.