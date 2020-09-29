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Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО

29 сентября 2020, 19:48

Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин обещает поднять на заседании группы вопрос получения пенсий жителями неподконтрольной территории Донбасса. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе», — сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник в Киеве.

По его словам, альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует, «хотя очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ».

Фокин также рассказал о своей позиции к вопросу об амнистии.

«Амнистия должна быть общей и только тогда в ней есть какой-то смысл, потому что она деморализует противника. Она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней», — сказал он.

Фокин отметил, что членам украинской делегации в ТКГ было бы легче работать, если бы Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о местных выборах и назначила выборы в 18 громадах на подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.

Он также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского «никогда вживую не видел», а отвечая на вопрос, работает ли глава офиса президента Андрей Ермак с членами украинской делегации, сказал: «Да, работает».

В ООН отмечали, что жители неподконтрольных территорий Донбасса должны иметь возможность получать украинские пенсии даже в условиях пандемии коронавируса. 

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