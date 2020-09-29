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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

29 сентября 2020, 21:42

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

итуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксирован очередной антирекорд — 167 новых случаев инфицирования. Среди заболевших — девять детей и один медработник. Всего — 3 231 заболевших коронавирусом. Из них 1 496 человека выздоровели, а 54 умерли.

На подконтрольной «ДНР» территории зарегистрирован 51 новый случай инфицирования коронавирусом и один летальный случай. По состоянию 29 сентября группировка признает 3385 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1122 пациента, летальных случаев — 188.

Число инфицированных коронавирусом в Луганской области увеличилось до тысячи. Из них 528 человек выздоровели, 12 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрирована новая смерть из-за коронавируса. В группировке «ЛНР» признают 938 случаев COVID-19. Из них 770 человек выздоровели, 35 — умерли.

Политика

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями неподконтрольной территории Донбасса.

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти поддержал проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковал заявления Фокина о Донбассе, а также выступил за его исключение из переговорного процесса.

Боевые действия

Женщина в возрасте 41 года и ее 12-летний сын подорвались на взрывном устройстве в поле вблизи Золотого-5, заявили в группировке «ЛНР».

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