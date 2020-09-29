Кулеба: РФ под видом борьбы с террористами запугивает гражданское общество в Крыму и ОРДЛО

РФ под видом контртеррористических мероприятий заставляет замолчать активистов и журналистов на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-встречи Группы друзей жертв терроризма, которая состоялась в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.



Он напомнил, что Украина уже седьмой год подряд противостоит вооруженной агрессии и террористическим методам РФ на Донбассе и в Крыму.



«Мировое сообщество не должно закрывать глаза на попытки государства-постоянного члена Совбеза ООН заставить замолчать защитников прав человека, гражданских активистов и журналистов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса под видом проведения контртеррористических мероприятий», — заявил глава МИД.



Кулеба также подчеркнул важность консолидации международных усилий для обеспечения соблюдения прав жертв терроризма и предоставления им надлежащей поддержки.