Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией

В группировке «ЛНР» заявили, что «министр здравоохранения» Наталия Пащенко вернулась к работе после перенесенной вирусной пневмонии.



Сама Пащенко заявила, что она переболела пневмонией «как и многие» жители подконтрольной боевикам части Луганской области.



«Я три недели как обычный живой человек была на больничном листе. Я, как многие мои коллеги, как многие жители республики, перенесла вирусную пневмонию», — сказала Пащенко в эфире сепаратистского телеканала «Луганск24».

В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрирована новая смерть из-за коронавируса. В группировке «ЛНР» признают 938 случаев COVID-19. Из них 770 человек выздоровели, 35 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.