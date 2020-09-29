Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинская делегация в ТКГ осудила высказывания Фокина о Донбассе

29 сентября 2020, 23:00

Украинская делегация в ТКГ осудила высказывания Фокина о Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, первый замглавы делегации, вице-премьер-министр Алексей Резников и нардеп, замглавы делегации Александр Мережко не одобряют сделанные в парламенте резонансные заявления Витольда Фокина в отношении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях господина Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде. Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась», — говорится в их заявлении.

Дипломаты отметили, что украинская делегация в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции властей Украины.

По их словам, задачи, поставленные на переговорах президентом Владимиром Зеленским, построены на понимании полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит.

«Мы полностью осознаем, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате — Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории», — отметили участники делегации в ТКГ.

Они добавили, что стремятся найти решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях.

Они подчеркнули, что за всю их работу в Трехсторонний контактной группе Фокин ни разу не высказывал подобных заявлений и они не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

«Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины», — подчеркнули главы ТКГ.

Также они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.

ТЕГИ

Люди
Витольд Фокин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
16:49
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
16:08
В Луганске поликлиника закрылась на карантин из-за коронавируса
14:08
«ЛНР» задержала мужчину на КПВВ за попытку вывоза 700 тысяч гривен
11:12
Обсервация въехавших через КПВВ «Новотроицкое» сейчас длится до 5 дней
10:08
Двое мужчин пострадали в результате подрывов под Луганском
все новости
23:29
Ермак: Фокин должен покинуть делегацию Украины в ТКГ
23:00
Украинская делегация в ТКГ осудила высказывания Фокина о Донбассе
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
22:12
Кулеба: РФ под видом борьбы с террористами запугивает гражданское общество в Крыму и ОРДЛО
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:51
Аваков призвал исключить Фокина из переговоров по Донбассу
20:06
Порошенко заразился коронавирусом
19:48
Фокин поднимет в ТКГ вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО
19:11
На Донбассе соблюдается режим «тишины»
18:52
Тищенко готов к переговорам «с кем угодно», кроме глав «Л-ДНР»
18:26
Больше половины украинцев винят РФ в войне на Донбассе
17:10
На комитете Рады приняли обращение об исключении Фокина из ТКГ. Часть депутатов считают решение нелегитимным
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
15:55
«Слуга народа» может обсудить изменение постановления о местных выборах на следующей неделе
15:36
Фокин: Пока не вижу войну между Украиной и Россией
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция