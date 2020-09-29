Украинская делегация в ТКГ осудила высказывания Фокина о Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, первый замглавы делегации, вице-премьер-министр Алексей Резников и нардеп, замглавы делегации Александр Мережко не одобряют сделанные в парламенте резонансные заявления Витольда Фокина в отношении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях господина Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде. Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась», — говорится в их заявлении.



Дипломаты отметили, что украинская делегация в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции властей Украины.



По их словам, задачи, поставленные на переговорах президентом Владимиром Зеленским, построены на понимании полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит.



«Мы полностью осознаем, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате — Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории», — отметили участники делегации в ТКГ.



Они добавили, что стремятся найти решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях.



Они подчеркнули, что за всю их работу в Трехсторонний контактной группе Фокин ни разу не высказывал подобных заявлений и они не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.



«Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины», — подчеркнули главы ТКГ.



Также они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.