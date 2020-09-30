Луческу вывел «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб там впервые с 2016 года

Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов. В заключительном раунде квалификации столичный клуб под руководством главного тренера Мирчи Луческу обыграл дома бельгийский «Гент» со счетом 3:0.

«Динамо» в Лізі чемпіонів!



Київське «Динамо» за підсумками двох матчів перемагає бельгійський «Гент» з рахунком 5:1 та виходить до групового етапу Ліги чемпіонів!#ДинамоГент pic.twitter.com/FrTKFMc47Y — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 29, 2020



Неделю назад киевляне победили на выезде 2:1.



Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября. Украину в турнире будут представлять «Шахтер» и «Динамо».



В последний раз «Динамо» участвовало в групповом этапе ЛЧ сезона 2016/17 благодаря победе в чемпионате Украины.