Офис президента «неприятно удивлен» заявлением Фокина

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что «неприятно удивлены» личными оценками и комментариями в парламенте первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина. Об этом говорится в заявлении на сайте президента.



«Каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение», — отметили на Банковой.



В Офисе президента подчеркнули, что официальная позиция Украины полностью совпадает «с объективной реальностью и политической правдой». «Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и имеет решающее влияние на все, что там происходит», — указали у Зеленского.



Там также заявили, что работа украинской делегации в ТКГ «всегда базировалась на полном смысле национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в ней».

«Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешало переговорам, но и не противоречило официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией», — подчеркнули в пресс-службе.



Там добавили, что заявлениям Фокина «уже оказана надлежащая оценка». «Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать», — пояснили в ОП.



Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинском условиях. А именно, абсолютного и длительного прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украины контроля над границей с Россией.

На заседании парламентского комитета 29 октября Витольд Фокин сказал, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.



После этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокину следует выйти из переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы.