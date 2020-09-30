На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Во время полета у неподконтрольного правительству села Артема в Луганской области беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Члены патруля Миссии слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 800 м к востоку. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА. Члены патруля благополучно приземлили БПЛА и немедленно покинули этот район», — говорится в отчете.



Кроме этого, при выполнении полета вблизи села Чермалык беспилотники миссии подвергался воздействию помех сигналу GPS.