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На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

30 сентября 2020, 08:22

На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Во время полета у неподконтрольного правительству села Артема в Луганской области беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Члены патруля Миссии слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 800 м к востоку. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА. Члены патруля благополучно приземлили БПЛА и немедленно покинули этот район», — говорится в отчете.

Кроме этого, при выполнении полета вблизи села Чермалык беспилотники миссии подвергался воздействию помех сигналу GPS.

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Места
Артема Чермалык
Организации
ОБСЕ

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