Фото: ДАН

Торгово-офисный центр Green Plaza в центре Донецка обновил фасад, вернув себе прежний довоенный вид.



Летом 2014 года в результате обстрелов в здании было повреждено остекление. Выбитые стекла были заменены фанерой.



В администрации Green Plaza сепаратистскому ресурсу ДАН рассказали, что в здании установлено 112 новых фасадных стекол. Там отметили, что замена была дорогостоящей, а стекла изготовили в России. Часть стеклопакетов установили в прошлом году, а оставшиеся — в этом. Фасад отремонтировали за счет собственных средств торгово-офисного центра.

После начала вооруженного конфликта на неподконтрольной Украине части Донбассе произошел передел собственности. В частности, торговые и бизнес-центры Донецка были захвачены группировкой «ДНР».



Формальным собственником Green Plaza является украинская компания «Инвестиции и развитие». Однако контроль над своими донецкими активами она потеряла. В прошлом году глава «ДНР» Денис Пушилин наложил так называемые санкции на одного из совладельцев «Инвестиций и развития» Игоря Гуменюка, забрав у него один из объектов недвижимости. По факту контроль над своей недвижимостью Гуменюк потерял еще раньше.



Ранее стало известно, что Пушилин незаконно поселился в доме еще одного донецкого бизнесмена — Сергея Хановича.