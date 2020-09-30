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В Украине впервые выявили более 4000 заболевших коронавирусом за сутки

30 сентября 2020, 09:14

В Украине впервые выявили более 4000 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4 027 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Кроме того, 64 ранее заболевших умерли.

Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время исследований в стране зарегистрировано 208 959 случаев COVID-19. Из них 90 250 человек выздоровели, 4 129 умерли. Продолжают болеть 114 580 пациентов, что на 3 963 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549). Кроме того, 365 заболевших зарегистрировали в Донецкой (246 + неучтенныеданные данные, которые поступили ранее), Днепропетровской (271), Львовской (265), Сумской (215) и Тернопольской (211) областях, а также в Киеве (219).

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