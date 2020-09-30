Подозреваемому в попытке изнасилования в поезде «Мариуполь-Киев» продлили арест

Соломенский районный суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда «Мариуполь-Киев». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



«По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда» Мариуполь-Киев», - говорится в сообщении.



Также досудебное расследование в указанном уголовном производстве продлено на 3 месяца в связи с проведением ряда экспертиз.

31 июля в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына.



Нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).



После этого «Укрзализныця» ввела военнизированную охрану в этом и еще нескольких поездах.