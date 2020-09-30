«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19 и семь летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки.



Отмечается, что умерли мужчины в возрасте 82, 64, 55 лет и женщины в возрасте 71, 67, 53 и 38 лет.



По состоянию на 30 сентября боевики признают 3482 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1191 пациент, выписаны — 2096 человек, летальных случаев — 195.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных им территориях.

На подконтрольной Украине части Донетчины всего выявили 3 477 случаев COVID-19. Из них 1 496 выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 1 926 человек.