Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы

В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим на Донбассе воинам АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.



Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, квалифицировав их действия как хулиганские.



Если 16-летним девушкам грозит штраф до 119 гривен или общественные работы, то родителей двух других школьниц могут оштрафовать на 1700 гривен. Наказание будет избирать суд.



Накануне в соцсетях был опубликован танец этих школьниц у монумента. Видео вызвало возмущение среди пользователей.







После этого четыре девушки записали новое видео, в котором принесли свои извинения.