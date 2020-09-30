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Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы

30 сентября 2020, 11:36

Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы

В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим на Донбассе воинам АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, квалифицировав их действия как хулиганские.

Если 16-летним девушкам грозит штраф до 119 гривен или общественные работы, то родителей двух других школьниц могут оштрафовать на 1700 гривен. Наказание будет избирать суд.

Накануне в соцсетях был опубликован танец этих школьниц у монумента. Видео вызвало возмущение среди пользователей.



После этого четыре девушки записали новое видео, в котором принесли свои извинения.

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