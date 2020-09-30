«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом

В медицинских учреждениях на подконтрольной группировке «ДНР» территории подготовлено более 2000 мест для пациентов с COVID-19. Об этом заявил «заместитель министра здравоохранения ДНР» Александр Левченко, передает ДАН.



По его словам, из 2082 коек, выделенных для заболевших коронавирусом, сейчас занято 692 места.



Левченко уточнил, что места предназначены в частности для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, с сопутствующими хроническими заболеваниями, осложнениями, а также для детей и беременных.