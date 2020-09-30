В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев коронавируса и два летальных случая. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Умерли жители Беловодского и Станично-Луганского района. Их возраст - 66 и 52 года, причина смерти - пневмония, вызванная коронавирусом.



В тоже время лабораторно подтверждено выздоровление 36 человек.



Восемь новых случаев выявили в Северодонецке, семь в Меловском районе, по шесть в Беловодском районе, Рубежном, по пять в Кормянском, Старобельском и Станично-Луганский районах, три в Марковском районе, два в Попаснянском районе, один в Новоайдарском районе.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 1049 человек. Из них выздоровели — 564, 14 умерли.