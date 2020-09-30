Украл оружие в зоне ООС и переслал по почте: военнослужащему вручили подозрение

Военнослужащему одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил, сообщено о подозрении в похищении пистолета «Макарова». Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным следствия, что ночью 5 июня 2020 года в месте временной дислокации воинской части 21-летний старший солдат-военнослужащий контрактник похитил пистолет ПМ калибра 9 мм, принадлежавший другому военнослужащему.



«В дальнейшем, с помощью штык-ножа старший солдат удалил нанесенные на пистолете серию и номер и почтовым отправлением прислал его на адрес своего знакомого, который согласился купить похищенное оружие за 8000 гривен. Последний при получении бандероли задержан сотрудниками Национальной полиции Полтавской области, указанная оружие было изъято и идентифицировано по выводам экспертов», — говорится в сообщении.



Военнослужащий подозревается в похищении и присвоении оружия, совершенных военнослужащим, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3ст.410 УК Украины).