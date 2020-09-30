Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела

Украинских военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе поселка Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа «Север».



Раненого доставили у медицинское учреждение, состояние здоровья — удовлетворительное.



Командование отметило, что этим обстрелом из подствольного гранатомета пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня.



Таким образом, это третья боевая потеря в рядах Вооруженных сил Украины с 27 июля, когда на Донбассе начало действовать перемирие.

6 сентября в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ВСУ был ранен. Несмотря на это, режим прекращения огня на Донбассе продолжил действовать.



Перемирие поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский. При этом глава государства не исключил, что будут новые провокации.