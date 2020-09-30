Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела

30 сентября 2020, 15:04

Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела

Украинских военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе поселка Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа «Север».

Раненого доставили у медицинское учреждение, состояние здоровья — удовлетворительное.

Командование отметило, что этим обстрелом из подствольного гранатомета пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Таким образом, это третья боевая потеря в рядах Вооруженных сил Украины с 27 июля, когда на Донбассе начало действовать перемирие.

6 сентября в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один боец ВСУ был ранен. Несмотря на это, режим прекращения огня на Донбассе продолжил действовать. 

Перемирие поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский. При этом глава государства не исключил, что будут новые провокации.

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте
Места
Зайцево

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
08:56
Бизнес-центру в Донецке вернули довоенный вид: вместо фанеры — стеклопакеты
08:22
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
все новости
15:47
В Кремле увидели в словах Фокина «солидаризацию с очевидностью»
15:40
На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов
15:04
Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела
14:58
Украл оружие в зоне ООС и переслал по почте: военнослужащему вручили подозрение
14:06
В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 и две смерти
14:00
Верховная Рада уходит на карантин до 20 октября
13:49
Верховная Рада поддержала возвращение «пакетов малыша» вместо компенсации
13:17
Зеленский уволил Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
11:59
На должность спикера по ТКГ рассматривают Лубкивского и еще несколько кандидатов
11:36
Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
10:10
Мэр Краматорска заболел коронавирусом
09:45
В Донецкой области выявили 246 заболевших коронавирусом за сутки
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция