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«ДНР» три года держит в плену химика-технолога из Донецка

30 сентября 2020, 17:00

«ДНР» три года держит в плену химика-технолога из Донецка

Группировка «ДНР» уже три года удерживает в плену Марину Юрчак, химика-технолога из Донецка. Ее обвиняют в шпионаже в пользу СБУ. Сейчас девушка находится в колонии в Снежном. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Девушку задержали 9 ноября 2017 когда, когда она направлялась на работу. Причиной плена стали ее проукраинские посты в Twitter.

«После ареста Юрчак доставили в "Изоляцию" — в помещениях бывшего завода изоляционных материалов представители НЗФ организовали тайную тюрьму, где пытали людей и выбивали "признание"», — говорится в сообщении.

Там ее впервые увидела другая пленница Елена Лазарева, которую освободили во время обмена 29 декабря 2019 года.

Юрчак, как и всех заложников, возили на допросы в здание «МГБ».

«Заставляли признаться, на кого она работала, кто ее куратор в СБУ. Каждый раз привозили избитой, однажды она едва ходила — все ноги были черные от побоев », - говорит Лазарева.

В апреле 2018 Марину перевели в донецкий СИЗО. 26 марта 2020-го «суд» приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Сейчас Юрчак находится в женской колонии в Снежном.

В УХСПЧ отмечают, что в этом учреждении сложные условия пребывания — каждую женщину заставляют работать 10-12 часов в сутки. Марина работает швеей с 8 утра до 7 вечера.

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