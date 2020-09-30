«ДНР» три года держит в плену химика-технолога из Донецка

Группировка «ДНР» уже три года удерживает в плену Марину Юрчак, химика-технолога из Донецка. Ее обвиняют в шпионаже в пользу СБУ. Сейчас девушка находится в колонии в Снежном. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.



Девушку задержали 9 ноября 2017 когда, когда она направлялась на работу. Причиной плена стали ее проукраинские посты в Twitter.



«После ареста Юрчак доставили в "Изоляцию" — в помещениях бывшего завода изоляционных материалов представители НЗФ организовали тайную тюрьму, где пытали людей и выбивали "признание"», — говорится в сообщении.



Там ее впервые увидела другая пленница Елена Лазарева, которую освободили во время обмена 29 декабря 2019 года.



Юрчак, как и всех заложников, возили на допросы в здание «МГБ».



«Заставляли признаться, на кого она работала, кто ее куратор в СБУ. Каждый раз привозили избитой, однажды она едва ходила — все ноги были черные от побоев », - говорит Лазарева.



В апреле 2018 Марину перевели в донецкий СИЗО. 26 марта 2020-го «суд» приговорил ее к 15 годам лишения свободы.



Сейчас Юрчак находится в женской колонии в Снежном.



В УХСПЧ отмечают, что в этом учреждении сложные условия пребывания — каждую женщину заставляют работать 10-12 часов в сутки. Марина работает швеей с 8 утра до 7 вечера.