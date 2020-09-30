Нарушения «режима тишины»: шесть обстрелов за сегодня, ранен украинский военный

С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Из стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем — вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.



Окрестности Зайцево боевики обстреляли из подствольного гранатомета, вследствие чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.



Раненого военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.