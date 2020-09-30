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Нарушения «режима тишины»: шесть обстрелов за сегодня, ранен украинский военный

30 сентября 2020, 19:43

Нарушения «режима тишины»: шесть обстрелов за сегодня, ранен украинский военный

С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Из стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем — вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Окрестности Зайцево боевики обстреляли из подствольного гранатомета, вследствие чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Раненого военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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