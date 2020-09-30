Луганщину охватили лесные пожары: жителей эвакуируют ►

Источник: ГСЧС

В Луганской области зафиксировано 85 пожаров в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки, а также распространения огня из-за порывов ветра. Из них 42 ликвидировано, 43 остаются активными. В ГСЧС сообщают об угрозе дальнейшего распространения огня из-за сильного ветра.



Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.



В Новоайдарском районе — пожар лесного массива на общей площади около 54 гектаров в районе сел Кряковка и Трехизбенка. Из-за ветра пожар распространился на территорию села Муратово.



Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вывезены уже десятки людей.



Сейчас украинская сторона запрашивает режим «тишины».



«Как только его получаем, огонь будут гасить три самолёта», — сообщил Гайдай.



В Станично-Луганском районе пожар лесного массива охватил около 10 гектаров в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема.



Из-за угрозы распространения огня организуется эвакуация жителей сел Артема и Нижнетеплое.



В Старобельском районе горят около 8 гектаров леса между селами Половинкино и Байдовка.



Информации о жертвах на данный момент нет.



К тушению огня привлечены 1030 человек и 158 единиц техники.