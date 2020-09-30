Кравчук призвал Грызлова не блокировать переговоры по Донбассу: Мы не в СССР

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в ходе сегодняшней видеоконференции контактной группы призвал полпреда РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах урегулирования конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогу заседания ТКГ в среду.



Кравчук отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ. Сегодня стороны около четырех часов обсуждали процедурные вопросы, что как сообщили в ОП, не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.



Кравчук напомнил, что стороны должны работать над реализацией решений лидеров Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита.



Глава делегации Украины призвал не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».



«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия», — заявил он, обращаясь к Борису Грызлову.

Ранее Грызлов заявил, что деоккупация отдельных районов Донбасса на украинских условиях противоречит Минским договоренностям. Так он прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что главной целью делегации Киева в ТКГ является возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.