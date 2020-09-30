По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом — 246 человек. Кроме того от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась 60-летняя жительница Селидово. За все время пандемии на Донетчине выявили 3 477 случаев COVID-19. Из них 1 496 выздоровели, а 55 умерли.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19 и семь летальных случаев. По состоянию на 30 сентября формирование признает 3482 случая инфекции COVID-19. Из них выписаны — 2096 человек, летальных случаев — 195. В группировке утверждают, что в медицинских учреждениях подготовлено более 2000 мест для пациентов с COVID-19.



В Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев коронавируса и два летальных случая. Умерли жители Беловодского и Станично-Луганского района в возрасте 66 и 52 лет. За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 1049 человек. Из них выздоровели — 564, 14 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число случаев коронавируса, которые признает группировка «ЛНР» увеличилось до 955. Из них 770 человек выздоровели, умерли 35.





Политика



Президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции. По данным источника «Интерфакс-Украина», спецпредставительница председателя ОБСЕ Хайди Грау прервала заседание, так как российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.



Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что деоккупация отдельных районов Донбасса на украинских условиях противоречит Минским договоренностям. Так он прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что главной целью делегации Киева в ТКГ является возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.



Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал полпреда РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах урегулирования конфликта.



Права человека



Группировка «ДНР» уже три года удерживает в плену Марину Юрчак, химика-технолога из Донецка. Ее обвиняют в шпионаже в пользу СБУ. Сейчас девушка находится в колонии в Снежном.



Общество



Группировка «ЛНР» с 1 октября начнет штрафовать местных жителей, у которых отсутствуют автомобильные номера с эмблемой формирования.



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