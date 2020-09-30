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Харьковщина направила спасателей и технику для тушения лесных пожаров на Луганщине

30 сентября 2020, 23:26

Харьковщина направила спасателей и технику для тушения лесных пожаров на Луганщине

Для ликвидации масштабных лесных пожаров в Луганской области направлены дополнительные силы из Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Кадры пожаров в соседней к нам Луганской области поражают и пугают. Как и говорил ранее, Харьковщина всегда готова поддержать соседей в беде. Для ликвидации пожаров уже направлено 15 единиц техники ГСЧС и 75 человек личного состава», — написал он в Telegram.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 85 пожаров в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки. Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация жителей нескольких сел.

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