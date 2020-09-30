В Мариуполе напали на приемную ОПЗЖ

В ночь на 30 сентября в Мариуполе напали на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Как заявляют в ОПЗЖ, группа неизвестных людей в балаклавах расписали краской и залили зеленкой стены приемной, разбили окна, изрисовали фасад свастикой, эсэсовскими символами и оскорбительными надписями.
«На место приехали следователи полиции и взрывотехники, поскольку с улицы в офис закинули неизвестные подозрительные предметы, похожие на взрывчатку», — рассказал кандидат в мэры города от ОПЗЖ Владимир Клименко.
В партии связывают происшествие с предстоящими местными выборами.
Там также отметили, что приемная возобновит работу в ближайшее время после проведения ремонта.