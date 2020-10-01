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На Луганщине в пожарах погибли четыре человека, есть пострадавшие и эвакуированные ►

01 октября 2020, 08:00

На Луганщине в пожарах погибли четыре человека, есть пострадавшие и эвакуированные ►

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы. За сутки площадь пожара увеличилась на 10 тысяч гектар. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

«В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка... четыре человека погибли, один из них — лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции области, по состоянию на 8:00 12 жителей госпитализированы в больницу.

В результате пожара погибли: 69-летний северодончанин, который работал машинистом насосных установок Северодонецкого горводоканала, 46-летний лесничий, тело которого было обнаружено в лесу неподалеку село Райгородок Новоайдарского района, 79-летняя жительница села Вороново и 84-летняя жительница села Муратово, которая умерла в больнице после эвакуации.

В ОГА отметили, что по состоянию на 7:00 1 октября в области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано — 82, продолжается тушение — 64.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: село Муратово, где огнем повреждено 26 частных домов, Кряковка — повреждены пять домов (из них два жилых), Трехизбенка — два дома. Из села Муратово эвакуированы 35 человек. Взрослые временно размещены в школе в поселке Новойдар, а дети — в местной больнице.

В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобачево и Геевка лесной пожар охватил более 200 га, еще в трех местах произошло возгорание камыша и сухой растительности. В результате в села Артема, огнем повреждены три нежилых дома и три хозяйственные постройки, село Болотенное — один жилой дом и три нежилых.

Вблизи села Половинкино Старобельского района зафиксированы три очаги возгорания хвойной подстилки с переходом в верховой пожар. Жилой фонд не пострадал.

Пожар распространился в направлении Северодонецка. В частности ночью, в результате верхового пожара в селе Вороново произошло возгорание на четырех улицах. В поселках Сиротино и Осколоновка верховой пожар перекинулся на жилые дома. Эвакуированы и временно размещены в школах Северодонецка около 85 человек.

Отмечается, что сейчас угрозы областному центру нет.

В ОГА подчеркнули, что тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

К тушению пожаров привлечены ГСЧС Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей, ГУ Нацполиции в Луганской, ВСУ.

Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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