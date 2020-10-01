В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки: 4069

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки — 4 069, при этом выздоровевших — 2 083, а 64 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 213 028 человек. Из них умерли 4 193 человека, а выздоровели 94 443. Продолжают болеть 114 392 человек, что на 1 922 больше, чем днем ранее.



Днем ранее, 30 сентября, был прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки — 4 027 человек, и рекордное количество выздоровевших за сутки — 2 110 человек.

