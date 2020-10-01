В Донецкой области коронавирус выявили еще у 81 человека

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у еще 81 жителя Донецкой области, в частности в двух детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



22 новых заболевших выявили Мариуполе, по 11 в Краматорске и Марьинском районе, шесть в Николаевке, по пять в Бахмуте, Славянске и Торецке, три в Славянском районе, по два в Покровске, Волновахском и Добропольском районах, по одному в Константиновке, Селидово, Новогродовке, Александровской, Лиманской и Соледарский ОТГ и в Константиновском районе.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 3 558 случаев COVID-19. Из них 1 496 выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 007 человек.