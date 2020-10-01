На Луганщине полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 27 частично

В Луганской области по состоянию на 8:00 утра из-за непогоды остаются обесточенными 25 населенных пунктов полностью, 27 частично. Без электроэнергии — 21102 потребителя Луганщины. Об этом сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение».



Отмечается, что энергетики в усиленном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Однако работы усложняются сильными порывами ветра, пожарами и падающими деревьями.



Ремонтные работы ведутся в Северодонецком, Счастьенском, Станично-Луганском, Старобельском, Лисичанском, Сватовском, Беловодском, Новопсковском, Рубежанском РЭС.