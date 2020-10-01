Пожар на территории северодонецкого «Азота» потушен, угроз нет

Пожар на территории химического предприятия по производству удобрений «Азот» в Северодонецке потушен и не повлиял на работу его производственных цехов. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.



Он уточнил, что 30 сентября около 20:00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области на северодонецком «Азоте» на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья. Аварийно-спасательные службы предприятия в течение нескольких часов потушили пожар.



На «Азоте» создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию.



Об отсуствии угроз на «Азоте» также сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.



«Ситуация там не критическая. Мы всю ночь контактировали с руководством, сотрудники ГСЧС там дежурили все время. Критической угрозы или даже просто угрозы предприятию нет», — сказал Гайдай в эфире телеканала «Украина 24».

Масштабные пожары в Луганской области тушат уже вторые сутки. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о 5 погибших и более 10 госпитализированных. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто 7 уголовных призводств. Причиной возгоряния на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков.