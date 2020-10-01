На оккупированной Донетчине из-за пожаров сгорели более 30 построек

В ходе пожаров за минувшие сутки в Макеевке, Шахтерске и Дебальцево повреждено или уничтожено более трех десятков построек. Об этом сообщили в «МЧС ДНР».



Так, в Советском районе Макеевки в поселке Нижняя Крынка по улице Челюскинцев сгорели восемь нежилых частных домостроений, сухая растительность на площади 85 га, а также поврежден один жилой дом.



В Шахтерске в поселке Кантарное огнем повреждены три домостроения по улице Первомайской, а также уничтожены три частных нежилых полуразрушенных дома, три летних кухни и пять хозпостроек по улице Нагорной.



В поселке Коммунар в Дебальцево в результате природного пожара уничтожено пять нежилых частных домов, три хозпостройки, 50 гектаров сухой травы на открытой местности и 10 гектаров подстилки лиственного леса.



Пожары также зафиксированы в ландшафтном парке «Зуевский» в районе Харцызска и в урочище «Севастьяновка» в Амвросиевском районе.



Кроме того, из-за штормового ветра без электроэнергии 19 805 абонентов в Харцызске, Торезе, Шахтерске, Горловке, Енакиево и прилегающих к этим городам населенных пунктах, заявили в «минэнерго» группировки.