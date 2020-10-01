КПВВ «Станица Луганская» временно не работает из-за распространения пожаров

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» временно прекратил работу из-за распространения пожаров вблизи автодороги, по которой люли пересекают КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.



«Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ «Станица Луганская» распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ «Станица-Луганская», — сказано в сообщении.



Также электрокары гуманитарной миссии «Пролиска» временно приостанавливают работу из-за пожара и детонации боеприпасов рядом с КПВВ «Станица Луганская», сообщается на странице организации в Facebook.

Масштабные пожары в Луганской области тушат уже вторые сутки. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о шести погибших и более десятка госпитализированных. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семи уголовных производств. Причиной возгорание на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков.