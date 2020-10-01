До девяти выросло число погибших в результате пожаров на Луганщине

Число погибших в результате масштабных пожаров на Луганщине увеличилось до девяти. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.



«На сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные — после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц», — сказал он.



По данным ГСЧС, огнем повреждено ориентировочно 250 зданий: Вороново −70, Сиротино — 64, Метелкино — 30, Муратово — 26, Капитаново — 20, Осколоновка — 20, Кряковка — два, Трехизбенка — два.



«Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора)», — говорится в сообщении.



В ГСЧС добавляют, что в настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.