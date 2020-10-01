Умер нападающий «Шахтера» Сергей Ателькин. Бывшему футболисту было 48 лет

В возрасте 48 лет умер нападающий донецкого «Шахтера» Сергей Ателькин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На 49-м году жизни перестало биться сердце легендарного нападающего «Шахтера» Сергея Ателькина.



В составе «горняков» Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола.



ФК «Шахтер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память... pic.twitter.com/gSiaOHzAnz — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2020



По информации директора телеканалов «Футбол» Александра Денисова, смерть наступила в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за проблем с сердцем.



На счету Сергея Ателькина 82 гола в 265 матчах в составе горняков. Он играл за команду, когда в сезоне 2001/2002 «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. Также нападающий завоевал с «горняками» четыре Кубка Украины.



После завершения карьеры игрока Ателькин работал в селекционном отделе «Шахтера».