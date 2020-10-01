В Луганской области - 43 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случаев COVID-19, среди них двое детей, подтверждено выздоровление 12 человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



15 новых случаев выявлено в Северодонецке, по шесть в Сватовском районе, Лисичанске, пять в Старобельском районе, три в Попаснянском районе, по два в Кормянский и Белокуракинский районах, по одному в Беловодском, Станично-Луганском, Марковском районах и Рубежном.



Таким образом, число всего случаев коронавирусной болезни увеличилось до 1091. Из них 576 выздоровели, 14 умерли.