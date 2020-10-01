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«Шахтер» откроет свои фан-магазины в Киеве

01 октября 2020, 16:23

«Шахтер» откроет свои фан-магазины в Киеве

Футбольный клуб «Шахтер» планирует открыть фан-магазины в Киеве летом 2021 года. Об этом сообщает клубный телеканал «горняков».

«В Киеве мы откроем один, два, может быть, даже три магазина для того, чтобы быть ближе к потребителю», — заявил директор «Шахтер-Трейдинг» Артем Лоскутников.

По его словам, магазин с клубной атрибутикой может появиться на территории близ НСК «Олимпийский», где команда теперь проводит свои матчи. Также рассматриваются варианты размещения магазинов в больших торговых центрах столицы.

Сейчас у «Шахтера» есть фан-магазин в Харькове, также клуб-переселенец из Донецка продает атрибутику через интернет. На территории НСК «Олимпийский уже есть клубный магазин киевского «Динамо».

Со следующего сезона игровую форму для «Шахтера» будет делать компания Puma.

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