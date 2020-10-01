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В Константиновке хирургическое отделение не принимает пациентов из-за COVID-19

01 октября 2020, 17:05

В Константиновке хирургическое отделение не принимает пациентов из-за COVID-19

В Константиновке хирургическое отделение прекратило прием пациентов в связи с большим числом заболевших коронавирусом среди сотрудников. Экстренных больных хирургического профиля отправляют в Дружковку. Об этом рассказала директор КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения» Елена Руденко, передает «Знамя индустрии».

По ее словам сейчас на больничном находятся 11 человек медицинского персонала. В отделении на лечении остается 21 пациент, которые были ранее прооперированы.

«Экстренные больные хирургического профиля будут направляться в лечебные учреждения Дружковки. У нас уже есть договоренности об этом и с персоналом неотложной "скорой" помощи и с руководством больниц соседнего города», — объяснила Елена Руденко.

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